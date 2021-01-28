СМИ: США похитили в Ливии российский ЗРПК «Панцирь-С1»
США похитили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.
По данным британской газеты, американцы вывезли ЗРПК из-за опасений, что он может попасть к контрабандистам и использоваться против гражданских самолётов. Издание пишет, что в июле 2020 года «Панцирь-С1» доставили на авиабазу Рамштайн в Германии.
В газете напомнили, что в Ливию попали «Панцири», которые ОАЭ приобрели у России. The Times отмечает, что изучение российского ЗРПК может дать американцам полезную информацию о промышленных возможностях РФ.
Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что «Панцирь-С1» пользуется большим спросом у ближневосточных партнёров, сообщает RT. По его словам, контракты на ЗРПК, а также на противотанковый ракетный комплекс «Корнет», «разлетаются как горячие пирожки».
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