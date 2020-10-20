США потребовали от союзников увеличить расходы на оборону от России
США потребуют от всех стран-союзников увеличить расходы на оборону для сдерживания России и Китая. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета в Вашингтоне.
Он отметил, что за время пандемии коронавируса угрозы США усугубились, и «конкуренты пытаются использовать это». Эспер призвал страны НАТО и союзников Вашингтона тратить на оборону как минимум 2% ВВП.
Кроме того, министр обороны сообщил, что США ожидает помощи от союзников в случае возникновения проблем, чтобы противостоять «плохому поведению Китая и российской агрессии».
Ранее Эспер заявил, что Минобороны США планирует увеличить количество ракет средней и меньшей дальности в Индийско-Тихоокеанском регионе до уровня России и Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru