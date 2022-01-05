США поприветствовали решение ОПЕК о наращивании добычи нефти

США приветствуют решение ОПЕК о наращивании добычи нефти. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Как отметила Псаки, этот шаг окажет помощь в восстановлении экономики, так же как решение США о выпуске нефти из стратегических запасов.

Ранее во вторник стало известно, что министры ОПЕК+ приняли план увеличения добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале. ﻿Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.





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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:СШАНефть
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