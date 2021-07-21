США пообещали продолжать санкционное давление на Белоруссию
Американские власти продолжат привлекать власти Белоруссии к ответственности, в том числе через санкции.
Об этом говорится в заявлении Белого дома после встречи помощника американского президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы власти Белоруссии позволили провести «заслуживающее доверия международное расследование» событий 23 мая, когда в Минске посадили самолет Ryanair; освободили политических заключенных и вступили в диалог с оппозицией.
Ранее Тихановская прибыла с визитом в Вашингтон. В понедельник политик посетила Госдепартамент и провела переговоры с главой ведомства Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шолле.
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