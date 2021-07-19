В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена

Белый дом не уверен, что встреча оппозиционера, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена состоится. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

Представитель Белого дома подчеркнула, что детали визита Тихановской все еще дорабатываются.

«Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь», — цитирует Псаки ТАСС.

Ранее Тихановская прибыла с визитом в Вашингтон. В понедельник политик посетила Госдепартамент и провела переговоры с главой ведомства Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шолле.

