В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена
Белый дом не уверен, что встреча оппозиционера, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена состоится. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
Представитель Белого дома подчеркнула, что детали визита Тихановской все еще дорабатываются.
«Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь», — цитирует Псаки ТАСС.
Ранее Тихановская прибыла с визитом в Вашингтон. В понедельник политик посетила Госдепартамент и провела переговоры с главой ведомства Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шолле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- ФСБ подготовила проект перечня данных, которые могут использовать против России
- Путин предложил продлить предельный срок службы маршалов, генералов и адмиралов
- Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
- Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
- СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
- Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru