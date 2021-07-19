Тихановская отказалась участвовать в выборах президента Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в выборах президента страны, если они все-таки будут организованы, сообщило ТАСС.

Она отметила, что руководить страной должны профессиональные менеджеры. «Я могу быть рядом где-то там с новым президентом», — добавила политик.

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Тихановская подчеркнула, что не признает законными все соглашения, которые были приняты после выборов в 2020 году. Она рассказала, что Белоруссия будет вынуждена вести диалог с Россией. «Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать», — отметила оппозиционер.

Светлана Тихановская отправилась с рабочим визитом в США 18 июля. Там она планирует провести встречи с диаспорой и политиками, чтобы найти пути для разрешения кризиса в Белоруссии, пишут «Известия».

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:СШАБелоруссияСветлана Тихановская
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