Тихановская отказалась участвовать в выборах президента Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в выборах президента страны, если они все-таки будут организованы, сообщило ТАСС.
Она отметила, что руководить страной должны профессиональные менеджеры. «Я могу быть рядом где-то там с новым президентом», — добавила политик.
Тихановская подчеркнула, что не признает законными все соглашения, которые были приняты после выборов в 2020 году. Она рассказала, что Белоруссия будет вынуждена вести диалог с Россией. «Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать», — отметила оппозиционер.
Светлана Тихановская отправилась с рабочим визитом в США 18 июля. Там она планирует провести встречи с диаспорой и политиками, чтобы найти пути для разрешения кризиса в Белоруссии, пишут «Известия».
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