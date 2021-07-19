Тихановская отказалась участвовать в выборах президента Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в выборах президента страны, если они все-таки будут организованы, сообщило ТАСС.

Она отметила, что руководить страной должны профессиональные менеджеры. «Я могу быть рядом где-то там с новым президентом», — добавила политик.