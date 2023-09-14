США пообещали дать ответ на высылку дипломатов из России
Соединенные Штаты «соответствующим образом» ответят на высылку двух дипломатов из России. Об этом в беседе с ТАСС заявили в посольстве США.
Собеседник агентства отметил, что Вашингтон полностью отвергает обвинения, на основании которых двух сотрудников американского диппредставительства объявили персонами нон-грата.
Министерство иностранных дел России 14 сентября объявило персонами нон-грата двух сотрудников посольства США. Они должны покинуть территорию РФ в ближайшие семь дней.
Посол России в США Анатолий Антонов исключил улучшение отношений между двумя странами в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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