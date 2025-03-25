Сенатор Чижов: Делегации РФ и США не приняли cовместное заявление из-за Украины

Он напомнил, что встреча в Эр-Рияде продлилась более 12 часов и документ «вроде бы согласовали», однако принят он не был «из-за позиции Украины».

«Это весьма характерно и симптоматично», — заключил Чижов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров делегация РФ и США в Эр-Рияде обнародоваться не будет, сообщает «Свободная пресса».

