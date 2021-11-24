США планируют добиваться наращивания добычи нефти

США намерены добиваться от участников ОПЕК+ разрешения на наращивание добычи нефти и ее поставки на мировой рынок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Как отметила Псаки, страна продолжает восстанавливаться от последствий пандемии и власти рассматривают различные варианты. В частности, представитель Белого дома не исключила возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов государства, в случае отсутствия снижения цены.

Президент США Джо Байден 23 ноября объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал решение Байдена «пиар-акцией».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры