США планируют добиваться наращивания добычи нефти
США намерены добиваться от участников ОПЕК+ разрешения на наращивание добычи нефти и ее поставки на мировой рынок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Как отметила Псаки, страна продолжает восстанавливаться от последствий пандемии и власти рассматривают различные варианты. В частности, представитель Белого дома не исключила возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов государства, в случае отсутствия снижения цены.
Президент США Джо Байден 23 ноября объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал решение Байдена «пиар-акцией».
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