США передадут российским военным сирийский город

Соответствующая договоренность между Москвой и Вашингтоном была достигнута 14 октября, при этом США пообещали вывести свои силы в течение 24 часов, отмечает Газета.ру

Решение было принято США на фоне попыток турецкой армии уничтожить группировку «Сирийских демократических сил», которые поддерживаются американцами и контролируют населенный пункт, сообщает РИА ФАН.

Сирийская оппозиция захватила Манбидж в июле 2012 года, однако в 2014-м город взяли боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). В июне 2016-го «Сирийские демократические силы» при поддержке США освободили город, отмечает Ura.ru.

