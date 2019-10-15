США передадут российским военным сирийский город
Российский военные возьмут под свой контроль сирийский город Манбидж после ухода оттуда американцев, сообщает Newsweek.
Соответствующая договоренность между Москвой и Вашингтоном была достигнута 14 октября, при этом США пообещали вывести свои силы в течение 24 часов, отмечает Газета.ру
Решение было принято США на фоне попыток турецкой армии уничтожить группировку «Сирийских демократических сил», которые поддерживаются американцами и контролируют населенный пункт, сообщает РИА ФАН.
Сирийская оппозиция захватила Манбидж в июле 2012 года, однако в 2014-м город взяли боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). В июне 2016-го «Сирийские демократические силы» при поддержке США освободили город, отмечает Ura.ru.
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