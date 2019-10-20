США перебрасывают военных из Сирии в Ирак

20 октября 201914:30

Около тысячи американских военнослужащих перебрасываются из Сирии в Ирак для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом заявил Глава Пентагона Марк Эспер, сообщает RT.

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«Вывод продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях», - заявил министр обороны США. При этом он не уточнил, будет ли Пентагон использовать территорию Ирака для нанесения ударов по террористам в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стране пора прекратить участвовать в многочисленных войнах и вернуть своих солдат домой.

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