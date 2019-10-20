США перебрасывают военных из Сирии в Ирак

«Вывод продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях», - заявил министр обороны США. При этом он не уточнил, будет ли Пентагон использовать территорию Ирака для нанесения ударов по террористам в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стране пора прекратить участвовать в многочисленных войнах и вернуть своих солдат домой.

