США перебрасывают дополнительные войска в Кабул для вывоза дипломатов
США начали переброску дополнительных военных сил в Афганистан, операция должна завершиться к концу недели. Об этом заявил официальный представитель Пентагора Джон Кирби.
Три тысячи военнослужащих будут находиться в аэропорту Кабула, чтобы помочь эвакуировать из страны американский гражданский персонал. "Часть одного из батальонов морской пехоты - уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней", - цитирует Кирби РИА Новости.
Правительственные силы Афганистана продолжают многолетнюю борьбу с боевиками запрещенного в РФ движения "Талибан". Эскалация конфликта проходит одновременно с выводом с территории страны военного контингента НАТО и США.
Талибы перешли в атаку и захватили несколько крупных городов, в числе которых второй по численности населения Кандагар. В западных СМИ появилась информация, что боевики могут блокировать Кабул в течение нескольких месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- США перебрасывают дополнительные войска в Кабул для вывоза дипломатов
- Из детского санатория в Анапе эвакуировали более 330 детей
- Экономика РФ выросла впервые с начала пандемии
- Рекордные 27 тысяч антител выявили у москвича после «Спутника V»
- Посольства Дании и Норвегии эвакуируются из Кабула
- Влетевший пьяным за рулём в остановку в Москве водитель арестован
- Число жертв наводнения в Турции превысило 30 человек
- Трансгендерам-фигуристам разрешили участвовать в женских соревнованиях
- Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров
- Исследование: лудомании больше всего подвержены женщины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru