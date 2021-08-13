США перебрасывают дополнительные войска в Кабул для вывоза дипломатов

США начали переброску дополнительных военных сил в Афганистан, операция должна завершиться к концу недели. Об этом заявил официальный представитель Пентагора Джон Кирби.

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Три тысячи военнослужащих будут находиться в аэропорту Кабула, чтобы помочь эвакуировать из страны американский гражданский персонал. "Часть одного из батальонов морской пехоты - уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней", - цитирует Кирби РИА Новости.

Правительственные силы Афганистана продолжают многолетнюю борьбу с боевиками запрещенного в РФ движения "Талибан". Эскалация конфликта проходит одновременно с выводом с территории страны военного контингента НАТО и США.

Талибы перешли в атаку и захватили несколько крупных городов, в числе которых второй по численности населения Кандагар. В западных СМИ появилась информация, что боевики могут блокировать Кабул в течение нескольких месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанКабулАфганистанСША
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