США перебрасывают дополнительные войска в Кабул для вывоза дипломатов

Три тысячи военнослужащих будут находиться в аэропорту Кабула, чтобы помочь эвакуировать из страны американский гражданский персонал. "Часть одного из батальонов морской пехоты - уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней", - цитирует Кирби РИА Новости.

Правительственные силы Афганистана продолжают многолетнюю борьбу с боевиками запрещенного в РФ движения "Талибан". Эскалация конфликта проходит одновременно с выводом с территории страны военного контингента НАТО и США.

Талибы перешли в атаку и захватили несколько крупных городов, в числе которых второй по численности населения Кандагар. В западных СМИ появилась информация, что боевики могут блокировать Кабул в течение нескольких месяцев.