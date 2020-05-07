США отправят в Россию аппараты ИВЛ

Телефонная беседа президентов была проведена в четверг 7 мая. В разговоре лидеры также обсудили годовщину Победы и проблему контроля вооружений. Ранее президент США уже высказывал готовность оказать помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее российская сторона отправила в США борт с медоборудованием и медикаментами. Трамп назвал этот поступок «милым», отметив, что у его страны хорошие отношения со многими государствами.

