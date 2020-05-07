США отправят в Россию аппараты ИВЛ
Глава США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин договорились о поставке аппаратов ИВЛ для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Телефонная беседа президентов была проведена в четверг 7 мая. В разговоре лидеры также обсудили годовщину Победы и проблему контроля вооружений. Ранее президент США уже высказывал готовность оказать помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее российская сторона отправила в США борт с медоборудованием и медикаментами. Трамп назвал этот поступок «милым», отметив, что у его страны хорошие отношения со многими государствами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- Еще 51 человек с коронавирусом скончался в Москве
- У личного помощника Трампа обнаружен коронавирус
- Ношение масок в Петербурге станет обязательным требованием
- Пассажиропоток на транспорте в России упал на 70-95%
- Путин переговорил с Трампом по телефону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru