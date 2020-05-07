Путин переговорил с Трампом по телефону

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел сегодня телефонную беседу с лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Как информирует пресс-служба Белого дома, в центре их внимания была ситуация с пандемией COVID-19.

Президент США, в частности, заявил о готовности Вашингтона оказать помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президенты также обсудили вопрос контроля над вооружениями, отмечает «Свободная пресса». Ещё одной темой стало 75-летие победы над Германией и некоторые других двусторонние вопросы.

Ранее Владимира Путина с наступающим Днём Победы поздравил по телефону глава правительства Японии Синдзо Абэ.

