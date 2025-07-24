США отозвали делегацию с переговоров по Газе после ответа ХАМАС

Американская делегация покинула Доху после того, как ХАМАС представил ответ на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает CNN.

По его словам, действия палестинского движения продемонстрировали отсутствие стремления к достижению перемирия. В Вашингтоне сочли необходимым пересмотреть дальнейшие шаги и инициировать консультации по «альтернативным сценариям» освобождения заложников и стабилизации гуманитарной ситуации в Газе.