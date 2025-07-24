США отозвали делегацию с переговоров по Газе после ответа ХАМАС
Американская делегация покинула Доху после того, как ХАМАС представил ответ на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает CNN.
По его словам, действия палестинского движения продемонстрировали отсутствие стремления к достижению перемирия. В Вашингтоне сочли необходимым пересмотреть дальнейшие шаги и инициировать консультации по «альтернативным сценариям» освобождения заложников и стабилизации гуманитарной ситуации в Газе.
Уиткофф добавил, что США намерены добиваться устойчивого мира в регионе, несмотря на, как он выразился, «эгоистичную» позицию ХАМАС.
Израиль также временно приостановил участие в переговорах и вернул свою делегацию. При этом, по информации CNN со ссылкой на израильский источник, это решение не свидетельствует о срыве переговорного процесса, а связано с необходимостью оценить их текущую динамику, передает «Радиоточка НСН».
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- США отозвали делегацию с переговоров по Газе после ответа ХАМАС
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