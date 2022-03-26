США отменили запланированные переговоры с талибами
Власти США отменили запланированные переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом сообщили в Госдепе, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что считают решение об отмене встреч «поворотным моментом во взаимодействии» с талибами.
Ранее в Афганистане девочкам средних и старших классов запретили посещать учебные заведения. США и страны Европы осудили данное решение, отметив, что это нанесет вред стране и ее международным взаимодействиям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru