США отменили запланированные переговоры с талибами

Власти США отменили запланированные переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом сообщили в Госдепе, передает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что считают решение об отмене встреч «поворотным моментом во взаимодействии» с талибами.

Ранее в Афганистане девочкам средних и старших классов запретили посещать учебные заведения. США и страны Европы осудили данное решение, отметив, что это нанесет вред стране и ее международным взаимодействиям.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:СШАТалибан
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