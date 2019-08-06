США отказались приватно осмотреть ракету из-за которой вышли из ДРСМД

Москва предлагала в своё время Вашингтону ознакомиться подробно с ракетой, которая стала формальным поводом для разрыва США Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Об этом заявил на встрече с журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Речь идёт о ракете 9М729. Как уточнил секретарь Совбеза, России предоставляла возможность США изучить подробно боеприпас «в закрытом режиме», чтобы убедилась, что эта ракета не нарушает параметров соглашения. Однако американская сторона отказалась от такого варианта.

Только после этого, по словам Патрушева, Россия в открытом режиме продемонстрировала ракету в присутствии иностранных военных делегаций. Однако и на этот раз представители США не приняли участие в презентации, как и военные атташе стран НАТО.