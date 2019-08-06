США отказались приватно осмотреть ракету из-за которой вышли из ДРСМД
Москва предлагала в своё время Вашингтону ознакомиться подробно с ракетой, которая стала формальным поводом для разрыва США Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Об этом заявил на встрече с журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Речь идёт о ракете 9М729. Как уточнил секретарь Совбеза, России предоставляла возможность США изучить подробно боеприпас «в закрытом режиме», чтобы убедилась, что эта ракета не нарушает параметров соглашения. Однако американская сторона отказалась от такого варианта.
Только после этого, по словам Патрушева, Россия в открытом режиме продемонстрировала ракету в присутствии иностранных военных делегаций. Однако и на этот раз представители США не приняли участие в презентации, как и военные атташе стран НАТО.
В связи с этим секретарь Совбеза выразил уверенность, что Белому дому требовался только повод для того, чтобы разорвать ДРСМД.
Как передаёт РИА ФАН, Николай Патрушев также считает нежизнеспособным предложение о подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с участием России, США и Китая.
По словам секретаря Совбеза, этот вариант обречен на провал, поскольку Пекин не пойдёт на подобные условия.
При этом Патрушев напомнил, что США «забывают» про Великобританию и Францию с их ракетами, выводя их за скобки возможного соглашения.
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