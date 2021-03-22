США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
Министерство иностранных дел РФ возложило на США ответственность за отказ от предложения президента России Владимира Путина о проведении разговора с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом говорится в официальном заявлении российского дипведомства.
В МИД РФ уточнили, что США предложили «в формате видеоконференции в открытом режиме» обсудить накопившиеся двусторонние проблемы и организовать для этого разговор Путина и Байдена 19 или 22 марта 2021 года.
«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение», - говорится в заявлении МИД.
В российском дипведомстве добавили, что была «упущена ещё одна возможность для поиска выхода из тупика» в отношениях России и США, который образовался по вине Вашингтона.
Ранее Путин заявил, что готов продолжить дискуссии с Байденом «в любое время, удобное для американской стороны», но «фактически в прямом эфире, без всяких задержек», сообщает RT.
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