США отказались дополнительно предоставлять данные по MH17
Власти США не предоставят дополнительные данные о гибели рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом заявил председательствующий судья по делу об уничтожении лайнера Хендрик Стинхейс.
Судья заявил, что суд еще в 2014 году запрашивал у Вашингтона засекреченные спутниковые снимки , на которых мог быть зафиксирован момент запуска ракеты из комплекса «Бук».
Однако власти США в ответ прислали меморандум — с документом ознакомился прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. В нем говорилось, что США «не могут» предоставить дополнительные данные по запуску ракеты, передает РИА Новости.
Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. Все находившие на борту 298 человек погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru