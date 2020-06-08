США отказались дополнительно предоставлять данные по MH17

Судья заявил, что суд еще в 2014 году запрашивал у Вашингтона засекреченные спутниковые снимки , на которых мог быть зафиксирован момент запуска ракеты из комплекса «Бук».



Однако власти США в ответ прислали меморандум — с документом ознакомился прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом. В нем говорилось, что США «не могут» предоставить дополнительные данные по запуску ракеты, передает РИА Новости.



Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. Все находившие на борту 298 человек погибли.

