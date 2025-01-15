США ослабили ограничения на операции с российскими банками

Минфин США частично снял запрет на финансовые операции с рядом российских банков и организаций. Об этом свидетельствует новая лицензия, опубликованная на сайте ведомства.

Согласно документу, ограничения, введенные в рамках исполнительного указа №13662, больше не распространяются на некоторые транзакции с участием банков «Санкт-Петербург», «Зенит», Газпромбанка, «Альфа-Банка», Сбербанка, Совкомбанка, Росбанка, ВЭБа и ВТБ.

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Лицензия также позволяет проведение операций со страховой компанией «Ингосстрах».

В тексте уточняется, что общий запрет на взаимодействие с указанными структурами остается в силе, за исключением операций, прямо разрешенных новым документом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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