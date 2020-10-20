США отвергли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что международному сообществу не нужна предложенная Россией концепция коллективной безопасности в Персидском заливе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в регионе «шаткой» и призвал Совбез ООН уделить ей особое внимание, продолжить диалог для долгосрочной стабилизации региона.

Как сообщает РИА Новости, Келли Крафт отметила, что ценит внимание, которое Россия уделяет Персидскому заливу. Однако Крафт заявила о несогласии с решением, предложенным российским министром.

По словам американского постпреда, российский механизм решения ситуации в регионе не нужен. По мнению Крафт, главная угроза безопасности региона — Иран, а Совбез ООН «должен просто набраться мужества, чтобы привлечь Иран к ответу». Крафт также подчеркнула, что у СБ есть все инструменты для этого.

Постпред США обвинила иранские власти в поддержке хуситов в Йемене, вооружении в Ливане группировки «Хезболла», а также в деятельности в Сирии и угрозе национальной безопасности Израиля.

Россия в 2019 году представила в ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Для стабилизации ситуации российские власти предлагают отказ от постоянной дислокации в регионе группировок внерегиональных государств, обмен информацией о вооружённых силах и закупке вооружений, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий. Также среди предложений России — создание организации по безопасности региона с участием России, США, Китая, Евросоюза и других заинтересованных сторон.

