Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров предупредил о риске войны в Персидском заливе.

Как передает слова министра РИА Новости, ситуация в районе Персидского залива по-прежнему остается шаткой, есть риски развития обстановки по непредсказуемым сценариям. Он назвал ситуацию в регионе «нездоровой» и призвал Совбез ООН уделять особое ему особое внимание, а также к продолжению диалога для долгосрочной стабилизации региона.

В этой связи он напомнил про убийство американскими военными иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке в январе этого года, когда Иран нанес удары по американским базам в Ираке. Лавров добавил, что тогда худшего сценария удалось избежать, но «причин для самоуспокоения не видим», сказал министр. По его словам, «положение по-прежнему шаткое, в любой момент могут развернуться опасные и непредсказуемые сценарии».

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами ранее заявил о соглашении его страны с Китаем и Россией о военном сотрудничестве поле отмены эмбарго на поставки вооружений в эту ближневосточную страну в конце прошлой недели.

