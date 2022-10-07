США ограничат поставки для 28 китайских компаний
Власти США ограничат поставки товаров для 28 китайских компаний. Об сообщает Минторг США, передает РИА Новости.
Отмечается, что компаниям ограничат поставку продукции для суперкомпьютеров и полупроводников.
Таким образом, бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с данной продукцией.
Ранее Wall Street Journal сообщила о подготовке администрацией президента США Джо Байдена готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства. Таким образом Вашингтон стремится лишить Китай возможности производить передовые микросхемы.
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