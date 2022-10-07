США ограничат поставки для 28 китайских компаний

Отмечается, что компаниям ограничат поставку продукции для суперкомпьютеров и полупроводников.



Таким образом, бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с данной продукцией.

Ранее Wall Street Journal сообщила о подготовке администрацией президента США Джо Байдена готовит новые меры для контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства. Таким образом Вашингтон стремится лишить Китай возможности производить передовые микросхемы.

