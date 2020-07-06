США одобрили санкционный режим Великобритании

США поприветствовали независимый режим санкций Великобритании за нарушения прав человека. Об этом заявил глава Минфна Стивен Мнучин.

В частности, американский чиновник отметил важность инструмента санкций в привлечении к ответственности «недобросовестных игроков за их действия». В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео добавил, что это позволит расширить сотрудничества США и Великобритании в сфере нарушения человеческих прав.

МИД Британии опубликовал санкционный список в понедельник. В общей сложности в списке ограничений 47 человек, среди них 25 граждан России, а также поданные Саудовской Аравии. Лицам, упомянутым в списке, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если они имеются, будут заморожены. Кроме того, им запрещено заниматься бизнесом в стране.





