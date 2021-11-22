Лавров раскритиковал использование Украиной ракет Javelin
Украина пытается спровоцировать обострение конфликта на Донбассе, используя американские ракеты Javelin. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.
«Когда такая воинственная риторика нагнетается, это отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу», – отметил Лавров.
Также глава МИД подчеркнул, что последнее время украинские власти демонстрируют «поток чрезмерно воспаленного и опасного сознания».
Ранее, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала США перестать снабжать Украину оружием.
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