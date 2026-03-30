Песков: Поставки нефтепродуктов на Кубу обсуждались с США

Вопросы поставки нефтепродуктов на Кубу поднимались в ходе контактов России и США. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров: Россия будет оказывать материальную помощь Кубе

По его словам, Россия считает своим долгом оказать нуждающейся в нефти и нефтепродуктах Кубе необходимую помощь.

«В том отчаянном положении, в котором сейчас оказались кубинцы, это не может оставлять нас безучастными. Поэтому мы продолжим работать над этой темой», - добавил представитель Кремля.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:НефтьРоссияКубаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры