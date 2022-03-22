США объявят о новом пакете санкций против РФ в четверг
22 марта 202221:48
Власти США объявят о новом пакете санкций против России в четверг. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «Интерфакс».
Советник президента также отметил важность работы США и союзников над тем, чтобы введенные ограничения Россия не обходила при помощи «лазеек».
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru