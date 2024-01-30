США объявили о возобновлении нефтегазовых санкций против Венесуэлы

США намерены с 18 апреля возобновить действие санкций против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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