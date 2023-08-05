Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс-президента США Дональда Трампа в организации попытки покушения на его жизнь в 2018 году. Об этом политик заявил на праздновании 86-летия Национальной гвардии республики, передает ТАСС.
По словам Мадуро, Трамп и Белый дом приказали бывшему колумбийскому президенту Хуану Мануэлю Сантосу подготовить покушение. Как отметил политик, Сантос финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до ЧП анонсировал «коллапс и смену режима» в Венесуэле. Для покушения впервые в истории применили дроны.
Как отметил Мадуро, исполнители теракта были немедленно арестованы, признали вину и отправились в тюрьму. Одним из организаторов покушения был скрывающийся в Колумбии экс-депутат парламента Венесуэлы Хулио Борхес.
Покушение на Мадуро с использованием начиненных взрывчаткой дронов произошло в августе 2018 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аппараты были выведены из строя. В результате пострадали семь сотрудников силовых структур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru