Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него

По словам Мадуро, Трамп и Белый дом приказали бывшему колумбийскому президенту Хуану Мануэлю Сантосу подготовить покушение. Как отметил политик, Сантос финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до ЧП анонсировал «коллапс и смену режима» в Венесуэле. Для покушения впервые в истории применили дроны.

Как отметил Мадуро, исполнители теракта были немедленно арестованы, признали вину и отправились в тюрьму. Одним из организаторов покушения был скрывающийся в Колумбии экс-депутат парламента Венесуэлы Хулио Борхес.

Покушение на Мадуро с использованием начиненных взрывчаткой дронов произошло в августе 2018 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аппараты были выведены из строя. В результате пострадали семь сотрудников силовых структур.

