США объявил о вознаграждении за информацию о хакерской группировке DarkSide

Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию, которая может помочь обнаружить участников хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что информация должна помочь в определении личностей хакеров и мест их локации.

