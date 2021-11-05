США объявил о вознаграждении за информацию о хакерской группировке DarkSide
4 ноября 202123:59
Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию, которая может помочь обнаружить участников хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что информация должна помочь в определении личностей хакеров и мест их локации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru