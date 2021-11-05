США объявил о вознаграждении за информацию о хакерской группировке DarkSide

Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию, которая может помочь обнаружить участников хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что информация должна помочь в определении личностей хакеров и мест их локации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыСША
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