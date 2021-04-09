США обвинили Россию в нестабильности отношений двух стран
Госдепартамент США уверен, что Кремль ответственен за нестабильность в отношениях между США и РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа США Неда Прайса.
Накануне представитель американского внешнеполитического ведомства сообщал, что администрация США стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Россией. Однако, по мнению Прайса, именно российская администрация "привносит нестабильность" в международные отношения.
На пресс-конференции Прайс напомнил журналистам о якобы вредоносных действиях России. По его словам, в отношении России вновь будут введены ограничения за "агрессию". Дипломат подчеркнул, что президент США Джо Байден является "человеком слова" и выполнит обещания по "сдерживанию" РФ.
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