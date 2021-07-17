США обвинили Россию и Китай в попытках опорочить западные вакцины от COVID-19

Россия и Китай пытаются «очернить» западные вакцины от коронавирусной инфекции для продвижения препаратов собственного производства. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ссылаясь на данные Госдепартамента США.

По словам представителя администрации США, информация, якобы распространяемая Москвой и Пекином, создает у населения представление о небезопасности западных вакцин на основе матричной РНК.

«Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин», — цитирует Псаки ТАСС.

Также пресс-секретарь Белого дома обвинила Китай в том, что Пекин якобы предполагает, что американская сторона «запасает лекарства от COVID-19 и не дает другим странам приобретать вакцины, несмотря на доказательства обратного».

