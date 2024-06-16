США обвинили иранский фрегат в бездействии при ударе хуситов по судну Украины
Иранский фрегат Jamaran, который находился неподалеку от атакованного хуситами на севере Йемена сухогруза Verbena Украины, не ответил на сигнал бедствия моряков. Об этом в своих соцсетях написали представители Центрального командования ВС США.
По данным источника, иранское судно проплывало в восьми милях от терпящего бедствие украинского корабля.
При этом в Иране пока не прокомментировала такую информацию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе после атаки несколькими ракетами хуситов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru