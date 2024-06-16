США обвинили иранский фрегат в бездействии при ударе хуситов по судну Украины

Иранский фрегат Jamaran, который находился неподалеку от атакованного хуситами на севере Йемена сухогруза Verbena Украины, не ответил на сигнал бедствия моряков. Об этом в своих соцсетях написали представители Центрального командования ВС США.

По данным источника, иранское судно проплывало в восьми милях от терпящего бедствие украинского корабля.