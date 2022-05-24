США обсуждают вопрос охраны своего посольства в Киеве

США обсуждают меры безопасности по вопросу охраны своего посольства в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

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Отмечается, что решение об отправке американских военных в Киев для охраны посольства не принято.

Американское посольство было возвращено в Киев после того, как провело релокацию во Львов в феврале в связи с началом военных действий.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
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