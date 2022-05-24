США обсуждают вопрос охраны своего посольства в Киеве
США обсуждают меры безопасности по вопросу охраны своего посольства в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
Отмечается, что решение об отправке американских военных в Киев для охраны посольства не принято.
Американское посольство было возвращено в Киев после того, как провело релокацию во Львов в феврале в связи с началом военных действий.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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