США обсудят с талибами* борьбу с терроризмом

Спецпредставитель США по Афганистану обсудит с талибами (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) борьбу с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.

Талибы запретили телепередачи с участием женщин

По данным Госдепа, встреча состоится на следующей неделе в Дохе.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили талибы.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:СШАБорьба С ТерроризмомТалибан
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