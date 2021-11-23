США обсудят с талибами* борьбу с терроризмом
23 ноября 202122:59
Спецпредставитель США по Афганистану обсудит с талибами (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) борьбу с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Госдепа, встреча состоится на следующей неделе в Дохе.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили талибы.
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23 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru