США обновили санкционные списки по терроризму

Четыре физических лица, семь компаний и танкер попали в связанные с терроризмом санкционные списки США, об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

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Уточняется, что в «чёрный» список внесли граждан Йемена, Ирака и Украины, а также компании из Китая, ОАЭ и Омана.

Кроме того, санкции ввели против базирующегося в Ираке и Сирии шиитского подразделения «Харакат Ансар Аллах аль-Авфия», и танкера Otaria под флагом Камеруна.

По мнению американских властей, указанные лица и компании содействовали закупке оружия для йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Ранее члены шиитского движения «Ансар Аллах» напали на торговый корабль в 105 километрах к западу от порта Ходейда (Йемен), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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