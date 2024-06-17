США обновили санкционные списки по терроризму

Уточняется, что в «чёрный» список внесли граждан Йемена, Ирака и Украины, а также компании из Китая, ОАЭ и Омана.

Кроме того, санкции ввели против базирующегося в Ираке и Сирии шиитского подразделения «Харакат Ансар Аллах аль-Авфия», и танкера Otaria под флагом Камеруна.

По мнению американских властей, указанные лица и компании содействовали закупке оружия для йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Ранее члены шиитского движения «Ансар Аллах» напали на торговый корабль в 105 километрах к западу от порта Ходейда (Йемен), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

