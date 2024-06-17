США обновили санкционные списки по терроризму
Четыре физических лица, семь компаний и танкер попали в связанные с терроризмом санкционные списки США, об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
Уточняется, что в «чёрный» список внесли граждан Йемена, Ирака и Украины, а также компании из Китая, ОАЭ и Омана.
Кроме того, санкции ввели против базирующегося в Ираке и Сирии шиитского подразделения «Харакат Ансар Аллах аль-Авфия», и танкера Otaria под флагом Камеруна.
По мнению американских властей, указанные лица и компании содействовали закупке оружия для йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Ранее члены шиитского движения «Ансар Аллах» напали на торговый корабль в 105 километрах к западу от порта Ходейда (Йемен), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru