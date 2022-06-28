США ничего не обещали Турции за согласие на членство в НАТО Швеции и Финляндии
Власти США ничего не обещали Турции за согласие страны на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой представителя американской администрации.
Как пишет агентство, чиновник заявил, что Турция не просила США об уступках по данному вопросу. При этом, по словам источника, Вашингтон сыграл важную роль в переговорном процессе сторон.
Ранее во вторник НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса. Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, в котором обозначили основные положения, позволяющие европейским странам вступить в НАТО.
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