Названы основные положения меморандума Финляндии, Швеции и Турции
Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, в котором обозначили основные положения, позволяющие европейским странам вступить в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Среди положений, в частности, ужесточение Швецией закона о террористических преступлениях с июля текущего года; рассмотрение Швецией и Финляндией запросов Турции по экстрадиции подозреваемых в терроризме лиц.
Кроме того, скандинавские стороны согласились расследовать и пресекать любую деятельность запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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