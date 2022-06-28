Названы основные положения меморандума Финляндии, Швеции и Турции

Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, в котором обозначили основные положения, позволяющие европейским странам вступить в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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Среди положений, в частности, ужесточение Швецией закона о террористических преступлениях с июля текущего года; рассмотрение Швецией и Финляндией запросов Турции по экстрадиции подозреваемых в терроризме лиц.

Кроме того, скандинавские стороны согласились расследовать и пресекать любую деятельность запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.



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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ФинляндияШвецияТурция
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