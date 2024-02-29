США не увидели признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

По его словам, Вашингтон доводил до Москвы в частном порядке и по прямым каналам последствия применения ядерного оружия.

«При этом мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, и мы продолжим внимательно следить за этим», - приводит слова Миллера ТАСС.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин назвал вбросами утверждения о размещении РФ ядерного оружия в космосе. Глава государства отметил, что целью таких фейков является втягивание Москвы в выгодные Вашингтону переговоры, передает «Радиоточка НСН».

