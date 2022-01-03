СМИ: США могут «пожертвовать» странами Прибалтики ради сделки с Россией

США могут «пожертвовать» странами Прибалтики ради заключения стратегического соглашения с Россией. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Ультиматум Путина»: О чем российский лидер будет говорить с Байденом

Аналитик Дэвид Пайн отметил, что на такие уступки США могут пойти ради достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным, который в декабре потребовал вывода военных НАТО с территорий стран – членов альянса в Восточной Европе, а также гарантий дальнейшего нерасширения альянса на восток.

Хотя в Белом доме требования Путина назвали неприемлемыми, есть шанс, что Вашингтон решится на такие шаги, чтобы сохранить собственные национальные интересы, пишет журналист.

Телефонный разговор Путина и Байдена прошел 30 декабря в закрытом режиме, встречи с Россией по линии ОБСЕ и НАТО пройдут после январских праздников.

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