СМИ: США могут «пожертвовать» странами Прибалтики ради сделки с Россией

Аналитик Дэвид Пайн отметил, что на такие уступки США могут пойти ради достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным, который в декабре потребовал вывода военных НАТО с территорий стран – членов альянса в Восточной Европе, а также гарантий дальнейшего нерасширения альянса на восток.

Хотя в Белом доме требования Путина назвали неприемлемыми, есть шанс, что Вашингтон решится на такие шаги, чтобы сохранить собственные национальные интересы, пишет журналист.

Телефонный разговор Путина и Байдена прошел 30 декабря в закрытом режиме, встречи с Россией по линии ОБСЕ и НАТО пройдут после январских праздников.

