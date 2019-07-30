Обвиняемый в терактах 11 сентября готов дать показания против Саудовской Аравии

Халид Шейх Мохаммед, который обвиняется в организации терактов 11 сентября 2001 года в США, сообщил, что готов предоставить информацию. Взамен он попросил отменить высшую меру наказания - смертную казнь, сообщает The Wall Street Journal.

Об этом обвиняемый написал в письме для адвокатов. Они в свою очередь, уточняет Газета.ру, передали его в суд. В тексте сообщается о готовности Моххамеда выступить против Эр-Рияда и поддержать тех, кто считает Саудовскую Аравию причастной к терактам. Взaмен он просит власти не выносить ему смертный приговор.

Напомним, что в результате терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около трех тысяч человек. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо причастность к нападениям.

Ранее о том, как изменилась с даты теракта ситуация в мире с международным терроризмом, НСН побеседовала с членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем. Он рассказал, как появилось «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России — прим. НСН), какую роль в его становлении играли американские спецслужбы, и почему серия терактов 2001 года была им на руку.

