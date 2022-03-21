США не рассматривали возможность поездки Байдена на Украину

США не рассматривали возможность визита американского президента Джо Байдена на Украину. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

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Байден отправится в Европу в ближайшие дни для встречи с европейскими партнерами и обсуждения ситуации на территории Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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