США не рассматривали возможность поездки Байдена на Украину
21 марта 202222:59
США не рассматривали возможность визита американского президента Джо Байдена на Украину. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.
Байден отправится в Европу в ближайшие дни для встречи с европейскими партнерами и обсуждения ситуации на территории Украины.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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21 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru