США не рассматривали возможность поездки Байдена на Украину

Байден отправится в Европу в ближайшие дни для встречи с европейскими партнерами и обсуждения ситуации на территории Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

