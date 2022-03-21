Боррель: ЕС не введет новых санкций против РФ в ближайшую неделю

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ближайшую неделю новых санкций в отношении РФ ждать не стоит. Об этом сообщает ТАСС.



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ФОТО: РИА Новости
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