США не намерены снижать давление на РФ до завершения операции на Украине
Власти США не планируют снижать давление на РФ до завершения военной операции на территории Украины. Об этом заявили в Госдепе, сообщает ТАСС.
США начали вводить санкционные ограничения в отношении РФ после 24 февраля. Ранее президент США Джо Байден считает, что конфликт на территории Украины может превратиться в состязание на выносливость между Россией и Евросоюзом.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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