США не намерены снижать давление на РФ до завершения операции на Украине

Власти США не планируют снижать давление на РФ до завершения военной операции на территории Украины. Об этом заявили в Госдепе, сообщает ТАСС.

США начали вводить санкционные ограничения в отношении РФ после 24 февраля. Ранее президент США Джо Байден считает, что конфликт на территории Украины может превратиться в состязание на выносливость между Россией и Евросоюзом.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

