США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами

Необходимо немедленно разрывать экономическое и военное сотрудничество со странами, которые признают итого референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, завили сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, передает РИА Новости.

Сенаторы также предложили включить Россию в перечень «государств-спонсоров терроризма».

Ранее верхняя палата парламент Польши приняла резолюцию, которая призывает ЕС прекратить выдачу виз россиянам, передает РИА Новости.

Отмечается, что в резолюции речь идет об осуждении референдумов, которые состоялись в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

