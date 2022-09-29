США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами
Необходимо немедленно разрывать экономическое и военное сотрудничество со странами, которые признают итого референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, завили сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, передает РИА Новости.
Сенаторы также предложили включить Россию в перечень «государств-спонсоров терроризма».
Ранее верхняя палата парламент Польши приняла резолюцию, которая призывает ЕС прекратить выдачу виз россиянам, передает РИА Новости.
Отмечается, что в резолюции речь идет об осуждении референдумов, которые состоялись в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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