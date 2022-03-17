Басурин рассказал о планах США на Украине

По его словам, это оружие считается одной из новейших разработок. Басурин отметил, что существует два типа таких снарядов: для уничтожения живой силы противника и бронетехники.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США не будут воевать за Украину, они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.