Басурин рассказал о планах США на Украине

США планируют поставлять на Украину барражирующие снаряды. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, это оружие считается одной из новейших разработок. Басурин отметил, что существует два типа таких снарядов: для уничтожения живой силы противника и бронетехники.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США не будут воевать за Украину, они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.

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