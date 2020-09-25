США направят Сирии гумпомощь в размере $720 млн

Власти США направят $720 млн в Сирию в качестве гуманитарной помощи гражданам страны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Интерфакс.

В заявлении Помпео отмечается, что кризис в Сирии был вызван «бесчеловечной военной кампанией режима Асада, России и Ирана». Выделенные средства также предполагается направить сирийским беженцам, которые находятся за пределами страны.

Согласно заявлению, общая сумма гуманитарной помощи США с начала кризиса в Сирии превысит $12 млрд.



Ранее 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военное противостояние между правительством Сирии и оппозицией закончилось. Он подчеркнул, что оставшиеся горячие точки – это Идлиб и Заевфратье.

