США направят Сирии гумпомощь в размере $720 млн
Власти США направят $720 млн в Сирию в качестве гуманитарной помощи гражданам страны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Интерфакс.
В заявлении Помпео отмечается, что кризис в Сирии был вызван «бесчеловечной военной кампанией режима Асада, России и Ирана». Выделенные средства также предполагается направить сирийским беженцам, которые находятся за пределами страны.
Согласно заявлению, общая сумма гуманитарной помощи США с начала кризиса в Сирии превысит $12 млрд.
Ранее 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военное противостояние между правительством Сирии и оппозицией закончилось. Он подчеркнул, что оставшиеся горячие точки – это Идлиб и Заевфратье.
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