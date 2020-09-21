Лавров заявил об окончании противостояния правительства Сирии и оппозиции
Военное противостояние между правительством Сирии и оппозицией закончилось. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что оставшиеся горячие точки – это Идлиб и Заевфратье. Там размещены военнослужащие США, которые объединились с сепаратисткими силами, заявил глава МИД России.
По словам главы внешнеполитического ведомства, он не думает, что те, кто общался с президентом Сирии Башаром Асадом и другими сирийскими политиками, могут сказать, что Дамаск надеется только на военное разрешение сирийского конфликта.
Напомним, в понедельник, 7 сентября, сообщалось, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Дамаск. Самолет с главой МИД РФ приземлился в столице Сирии. Известно, что в его ходе министр встретится с президентом страны Башаром Асадом, а также главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
К слову, ранее президент США Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать лидера Сирии Башара Асада, однако в итоге решил не отдавать приказа о проведении такой спецоперации. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала Fox News.
По словам Трампа, практически всё уже было готово для выполнения миссии, однако против выступал тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Президент назвал его «крайне переоцененным генералом», подчеркивает РИА ФАН.
План по устранению Асада был в разработке в 2017 году. По словам Трампа, он не жалеет, что эта спецоперация так и не была проведена, поскольку её успех нельзя было гарантировать.
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