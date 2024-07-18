США направят постоянного представителя Пентагона в Ереван

Об отправке в Ереван постоянного американского военного советника, сообщила замгоссекретаря США Узра Зея в интервью Hetq.

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Она назвала это долгожданным развитием событий.

«Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», — подчеркнула Зея.

Ранее Минобороны Армении сообщило о начале совместных учений с ВС США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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