США направят постоянного представителя Пентагона в Ереван
18 июля 202412:02
Об отправке в Ереван постоянного американского военного советника, сообщила замгоссекретаря США Узра Зея в интервью Hetq.
Она назвала это долгожданным развитием событий.
«Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», — подчеркнула Зея.
Ранее Минобороны Армении сообщило о начале совместных учений с ВС США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru