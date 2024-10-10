Хуситы сообщили о нападении на американский танкер в Красном море
Хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам в Красном море и Индийском океане. Об этом заявил представитель хуситов из мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.
По его словам, первая операция была направлена против американского нефтяного танкера Olympic Spirit в Красном море. Он отметил, что по судну было выпущено 11 баллистических ракет и два беспилотника, что привело к серьезным повреждениям.
Также он добавил, что второе судно было атаковано в Индийском океане, где хуситы якобы нанесли удар крылатой ракетой по контейнеровозу St. John.
По словам представителя движения, причина атаки заключалась в «нарушении запрета на проход в порты оккупированной Палестины», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Процесс над скандальным рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке
- Хуситы сообщили о нападении на американский танкер в Красном море
- Число жертв израильских атак в Бейруте возросло до 18 человек
- СМИ: Встреча Стармера с Зеленским не изменила позицию Лондона по ракетам
- Политолог назвал безвизовый режим с Грузией важным шагом к диалогу с Россией
- Китайские автомобили становятся более приспособленными к российским зимам
- Состоялась премьера клипа на песню «Земля» Тоси Чайкиной и «Три дня дождя»
- Пентагон отложил заседание по военной помощи Украине на неопределенный срок
- Опрос: Число подписок на онлайн-кинотеатры в сентябре выросло почти вдвое
- Саморазвитие и психосоматика: Книги о психологии набирают популярность у россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru